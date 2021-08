Muziekdiploma’s voor leerlingen Excelsior

ELLECOM – Ondanks de strenge maatregelen hebben de leerlingen van muziekvereniging Excelsior in Ellecom online hun muzieklessen kunnen volgen. Dit heeft geresulteerd in drie geslaagden, die met mooie cijfers hun muziekdiploma hebben behaald. Voorzitter Bertus Samberg heeft hun het diploma overhandigd. Iris kreeg een diploma B, voor Silve en Lotte was er een diploma A. Een hele prestatie om in coronatijd de motivatie te behouden en zo’n mooi resultaat te behalen.