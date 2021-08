Muziek maken in Dieren

DIEREN – Het Nokra Ensemble uit Dieren bestaat uit enthousiaste blokfluit- en dwarsfluitspelers. De groep speelt eens in de twee weken in gebouw De Metronoom van de Gelreband aan de Imboslaan 69 in Dieren. Iedereen die muziek wil maken kan een paar keer vrijblijvend meespelen.

Neem daarvoor contact op met Truus Siddre via tel. 0313-416650 of e-mail tsiddre@hotmail.nl.