Montmartre Markt in Doesburg

DOESBURG – Zondag 29 augustus van 10.00 tot 17.00 uur wordt de tweede Montmartre Markt van het seizoen gehouden bij LOC17 aan de turfhaven in Doesburg. Er zijn leuke kramen met Frans gerelateerde producten te vinden, maar ook antiek, veel brocante, kunst, curiosa en boeken. De Franse musette muziek ontbreekt niet. Bezoekers wanen zich even in Frankrijk. De in- en uitgang van de markt is uitsluitend via de Turfhaven. De bezoekersstroom wordt gereguleerd. Le Bonheur met de Doesburgse zangeres Esther Pelgrom verzorgt melancholische klanken van klassieke chansons van o.a Piaf, Charles Aznavour, Juliette Créco en Yves Montand komen goed tot zijn recht met deze muzikanten. Zij hebben alle vier een liefde voor Jazz, klassiek en de Franse chansons.

De swingende bassist samen met de warme harmonieën en de stem van de pianiste en zangeres zorgen voor onvergetelijke sfeervolle momenten.

www.henksteinvoort.nl