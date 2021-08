Montmartre in De Steeg

DE STEEG – Bezoekers aan de tuinen van kasteel Middachten in De Steeg waanden zich afgelopen zondag 8 augustus even in Franse sferen. Franse chansons klonken over het landgoed en op de oprijlaan stonden kraampjes opgesteld met brocante, boeken, kunst en curiosa. Lekkere Franse hapjes mochten in het geheel natuurlijk niet ontbreken. Vele bezoekers wisten hun weg naar het Steegse landgoed te vinden.

Dit alles hoort bij het beproefde concept van de Montmartre Markten die Henk Steinvoort met regelmaat organiseert. Een aantal keer per jaar in de historische binnenstad van Doesburg, maar ook op andere locaties, zoals Middachten. In september is er een Montmartre Markt bij Huis te Eerbeek, eveneens een sfeervolle achtergrond voor de altijd gezellige én drukbezochte markten.

Foto: Han Uenk