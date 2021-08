Mobiel vaccineren op het Ericaplein

DIEREN – Woensdag 11 augustus werd het Ericaplein in Dieren voor een groot deel ingenomen door een mobiele vaccinatiepost van de GGD. Hier kon zonder afspraak een prik met het Janssen vaccin worden gehaald. Er zijn deze dag rond de 50 mensen gevaccineerd in de bus en de medewerkers van de GGD kijken positief terug op de dag.

Wie zich ook zonder afspraak met het Jansen-vaccin wil laten vaccineren, kan dit op woensdag 18 augustus alsnog doen op het Ericaplein. Dan staat de mobiele post er wederom tussen 9.00 en 17.30 uur. donderdag 19 augustus is te vaccinatiebus te vinden op het Churchillplein in Velp-Zuid. Denk aan een identiteitsbewijs en een mondkapje.

Ook mensen die vragen hebben over coronavaccinaties zijn welkom. Artsen geven uitleg en antwoorden. Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor een vaccinatie op één van de normale priklocaties.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink