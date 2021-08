Middachten zoekt gastheren

DE STEEG – Landgoed Middachten in De Steeg is op zoek naar vrijwilligers die in de oranjerie als gastheer of gastvrouw gasten willen ontvangen. Gastheren en -vrouwen werken samen en zijn het aanspreekpunt voor bezoekers. Ze houden zich bezig met balie-activiteiten, kassaverkoop en kleine horecabezigheden. Gezocht worden mensen die in teamverband kunnen werken, communicatief vaardig zijn, een servicegerichte instelling hebben en geïnteresseerd zijn in cultureel erfgoed. Het verdient de voorkeur om minimaal één dag in de week op woensdag tot en met zondag van 12.30 tot 16.30 uur beschikbaar te zijn. Een uitgebreide vacaturetekst is te vinden op middachten.nl/nieuws. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Jan Jansen, tel 06-44638262 of j.jansen48@planet.nl of info@middachten.nl.