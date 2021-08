MBO-studenten aan de slag met Operatie Steenbreek in Dieren

DIEREN / VELP – Voor het derde jaar op rij werkt Aeres MBO Velp mee aan Operatie Steenbreek van de gemeente Rheden. Afgelopen schooljaar ontwierpen niveau 4-hoveniers (de voormannen) Bas Berentsen, Jelle Maters en Bram de Lange De Beauveser, in overleg met bewoners van diverse huizen in Dieren, een aantrekkelijke, groenere en klimaatbestendige voortuin.

Bas, Jelle en Bram moeten goed communiceren met de klant. Ze maken een schets- en een definitief tuinontwerp, een begroting, de logistieke planning en het onderhoudsplan. Ze bestellen alle materialen zelf en sturen hun groep aan, bestaande uit studenten van alle leerjaren en niveaus. Zij werken hard aan de tuinen: tegels eruit, zand verplaatsen, de tuin wordt zo goed als gestript.

Berend Poppema, docent en begeleider namens de school in Velp: “Wat hebben de drie tuinontwerpers dit goed begrepen. We leren ze tijdens de opleiding dat de leefomgeving en duurzaamheid een heel belangrijk onderdeel is van het hovenierswerk. Ze hebben het tuinontwerp gemaakt en goed rekening gehouden met hergebruik, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. We hebben het project nog niet afgerond met de bewoners en de gemeente Rheden omdat één van de tuinen nog niet helemaal af is. Begin volgend schooljaar wordt het afgemaakt en dan reiken en we de prijs uit aan het beste team.”

Doordat de hoeveelheid piekbuien toeneemt, komt wateroverlast vaker voor, ook in de woonwijken van Dieren. In de wijken zijn veel kleine tuinen, die grotendeels verhard zijn en afstromen op straat, waardoor het overlast-effect ook vergroot wordt. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak in de tuinen loopt water niet weg in de grond. Bovendien is een deel van de tuinen slecht onderhouden en ligt er verloederd bij.

Operatie Steenbreek heeft als doel de hoeveelheid groen in Dieren te vergroten, waardoor de leefbaarheid in de buurt wordt verhoogd. Voor de studenten van Aeres MBO in Velp wordt Steenbreek als ontwerpwedstrijd gepresenteerd. Studenten maken een ontwerp voor een tuin waarin de hoeveelheid verharding wordt verminderd en de tuinen klimaatadaptiever, onderhoudsvriendelijker en biodiverser worden gemaakt. Door deze verandering in de wijk kan de groei in groen helpen bij de wateropname, zal het ten goede komen van de uitstraling van de buurt en het dierenleven stimuleren.

Volgend jaar gaan de studenten aan de slag in het dorp Rheden. Mensen met een Gelrepas die willen meewerken en een klimaatbestendige tuin willen, kunnen zich aanmelden via tfilarski@incluzio.nl of tel. 06-8273 996.

Foto: Berend Poppema