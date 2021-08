DIEREN – Else Leih van Incluzio is dinsdag 17 augustus te gast in het Mantelzorgcafé in Dieren. Ze vertelt over deze organisatie voor zorg en welzijn in de gemeente Rheden. Thema van de bijeenkomst is ‘Samen kunnen we zoveel meer!’. Het Mantelzorgcafé wordt gehouden in Intermezzo aan de Harderwijkerweg in Dieren en begint om 10.00 uur. Vooraf aanmelden kan via tel. 026-3707070.

Bea Evers, tel. 06-53790539