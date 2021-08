VELP – Op donderdag 2 september is er weer een mantelzorgcafé ‘in ’t Prieel in Velp. Deze keer staat het mantelzorgcafé in het teken van Wereld Alzheimer Dag. Op 21 september aanstaande is het weer Wereld Alzheimer Dag.

Alzheimer is de belangrijkste en meest bekende vorm van dementie. Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. In ons land hebben ruim 250.000 mensen dementie. De verwachting is dat dit aandeel de komende jaren door vergrijzing nog sterker zal toenemen.

Zorgen voor iemand met dementie is een pittige opgave. In het mantelzorgcafé komen mensen samen die ook dit proces doormaken. Zij ondervinden steun aan elkaar en wisselen ervaringen uit. Teamleider Sandra Tuijten vertelt: “door het uitwisselen van ervaringen zorgen mensen goed voor zichzelf. En dat is belangrijk om het vol te houden.” De avond wordt geleid door Edith Magnin, Casemanager Dementie bij Innoforte. Aanvang is 19.30 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het mantelzorgcafé bij Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 026-3707070 van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 of via email info@mvtrheden.nl. Aanmelden kan ook bij ’t Prieel van Innoforte, op nummer 06-83697204 of via email dagbehandeling@innoforte-zorg.nl.