Lunch in het MFC Klarenbeek

KLARENBEEK – De Klarenbeekse koffieochtenden, elke woensdag van 10.00-12.00 uur in het MFC, zijn er voor iedereen die het gezellig vindt elkaar te spreken of deel te nemen aan de diverse activiteiten. Naast de verse koffie die klaar staat voor de gasten, worden er regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd door de dorpscontactpersonen. Twee keer per jaar wordt er een gezellige lunch georganiseerd. Deze bestaat uit diverse broodjes, soep, salades of iets wat past bij het seizoen. Deze lunches zijn altijd een groot succes. Wegens de overheidsmaatregelen is helaas maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen en vanwege het grote succes, is besloten deze nu iedere twee maanden te organiseren.

Op 15 september wordt er weer een de lunch georganiseerd. Deze lunch is toegankelijk voor iedereen. Aanvang is 11.30 uur. Er is vervoer beschikbaar voor de mensen die niet zelfstanding naar het MFC kunnen komen. Vervoer naar de lunch kan via Helpende Handen aangevraagd worden. Aanmelden kan tot 8 september via inloop@mfcklarenbeek.nl of 06-12260021. Hier kan ook het vervoer worden aangevraagd.