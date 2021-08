Loopgroep Jutberg van start

LAAG-SOEREN – Loopgroep Jutberg start op zaterdag 4 september weer met een nieuw vast programma.

In de maand september zal er zoals gewoonlijk weer gestart worden met een nieuw geschreven programma waaraan een ieder die eens wat meer wil dan een rondje hardlopen in de week kan meedoen. In een vast programma komen alle facetten van het hardlopen aan bod in een 1,5 uur durende training.De nadruk ligt hier op kracht, uithoudingsvermogen en snelheid en er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke hindernissen zoals heuvels en zandpaden.

Aanmelden kan via loopgroepjutberg@outlook.com of bij de kantine op camping de Jutberg op zaterdag 4 september om 09.00 uur.

Even bellen naar 0653497450 kan ook.

Tevens is de mogelijkheid voor wandelaars om ook vanaf 09.00 te gaan wandelen. Dit kan met of zonder Nordic Walking stokken. Er wordt gemiddeld ongeveer 8 kilometer gelopen.