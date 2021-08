Loenens Vakantiespel schot in de roos

LOENEN – Zelden heeft de leiding van het Loenens Vakantiespel zulke rustige spelweken meegemaakt. Het viel het team op dat er dit jaar vooral een fijne sfeer was tussen de jeugd. Werd er vorige jaren nog wel is gekibbeld, dit jaar was er geen ruzie en vermaakten een groep van tachtig kinderen zich prima met sport en spel. Twintig jongeren waren druk in de weer om de spelen te begeleiden.

Maandag ging de jeugd er op uit om een boef te pakken want het jachtseizoen was geopend. ‘s Middags een levende monopolie. Voor het eerst had de leiding dit bedacht. De jongens en meisjes vonden het reuze spannend.

Het viel de leiding op dat de jeugd steeds handiger wordt met het bouwen van het huttendorp met pallets op het plein bij De Brink. Er verschenen maar liefst twintig hutten gebouwd door groepjes kinderen. Sommigen waren heel vindingrijk en bouwden er zelfs een bar in. De leiding hoefde maar weinig assistentie te verlenen. Soms hier en daar wat stevigheid aanbrengen. Donderdag werd de laatste hand gelegd aan de hutten en werden deze versierd met slingers. Met zwart plastic werden de hutten goed waterdicht gemaakt.

Het dagje uit naar het park Megapret in Lievelde kwam goed uit omdat het weer die dag wat minder was. Door het mindere weer was er minder animo voor het waterpret.

Helaas mochten de ouders niet aanwezig zijn bij de bonte avond. Door de jongens en meisjes werden veertien, veelal playbacknummers, opgevoerd. Het was een complete show met beoordeling van een jury en prijzen. De ouders kregen het filmpje van het optreden thuis.

Een topper was volgens Jesse, die samen met Kim het spel leidt, zeker ook de groots opgezette spooktocht waaraan erg veel voorbereiding nodig is geweest om het rond te krijgen. Op een viertal plekken kwam de jeugd de spoken tegen. Eerst naar het clubhuis van Scouting in het Lonapark,daarna zoeken in de kleedkamers van de voetbalvereniging Loenermark. De Loenense brandweer stelde ook de kazerne beschikbaar voor dit spel. Als laatste object gingen ze naar de oude pastorie die leeg staat. Hier kwamen een aantal spoken tevoorschijn. Volgens Jesse was het voor de kleintjes niet te eng maar ze vonden het juist erg spannend. Daarna de eigen hutten in om lekker in de slaapzak een tukje te doen. Of even bij het kampvuur Het werd een rustige nacht zonder kabaal.

‘s Morgens stond het ontbijt klaar in De Brink. Dankzij veel sponsors konden de kinderen hiermee fijn twee weken vakantiespel afsluiten.

Foto: Martien Kobussen