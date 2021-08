Levensgrote Insecten op de Veluwezoom

RHEDEN – In de week van 9 tot en met 15 augustus staat Bezoekerscentrum Veluwezoom in het teken van ‘Missie: Red de insecten!’ Er is een gezinsspeurtocht uitgezet en op zondag 15 augustus is de gratis voorstelling Big Bugs te zien.

Op zondag 15 augustus is om 11.00, 12.30 en 14.00 uur de voorstelling Big Bugs te zien. Een boswachter / dompteur neemt drie insecten mee naar het Bezoekerscentrum en probeert ze daar een beetje in toom te houden, met veel komische situaties tot gevolg. Assistentie is nodig! De show bijwonen is gratis, aanmelden is wel verplicht en kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

In de speurtocht Bzzz leren gezinnen met kinderen van 4 tot 7 jaar hoe onmisbaar de wilde bij en andere insecten zijn voor de natuur. De speurtocht is verkrijgbaar aan de balie van het Bezoekerscentrum en duurt ongeveer anderhalf uur. Deelname kost 10 euro of 7 euro voor leden van Natuurmonumenten. Starten kan dagelijks voor 14.30 uur.

Foto: Natuurmonumenten