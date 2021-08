LandgoedMarkt Hof te Dieren

DIEREN – Zondag 8 augustus is er weer een LandgoedMarkt op Domein Hof te Dieren, wijngaard. Deze markt in mediterrane sferen wordt gehouden op de grootste ommuurde wijngaard van Nederland. “De LandgoedMarkt is een gezellige markt voor liefhebbers van home, food, garden en streekproducten met een keur aan leuke, lekkere en mooie producten. Het aanbod wisselt elke markt”, aldus wijngaardenier Youp Cretier. Op het wijnterras zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. De LandgoedMarkt duurt van 11.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk.