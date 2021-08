Landgoed Groenouwe 100 jaar paradijs van familie Broese

LOENEN – Op het landgoed Groenouwe wordt zaterdag 28 augustus weer het jaarlijkse familiefeest gehouden. Bijna alle nazaten van Wolter Broese en Jeanette Emilia Wieseman komen dan bij elkaar op het familiebezit aan de Imbosweg in Loenen. Dit jaar wordt het een bijzondere familiedag omdat het precies honderd jaar geleden is dat de inwijdingsdag van Huize Groenouwe plaats vond. Zo’n 100 gasten worden die dag verwacht. Door deze grote opkomst voldoet de familie geheel aan de wens van stichter Wolter Broese om een huis te hebben waar zijn kinderen altijd welkom zijn. Een eeuw lang hebben kinderen en latere generaties dankbaar gebruik gemaakt van dit familiebezit

Huize Groenouwe is in 1919 gebouwd in opdracht van het echtpaar Broese. De eerste steen, die nu nog in de funderingen te vinden is, werd op 13 september 1919 gelegd door mevrouw Broese. De bejaarde Wolter Broese, die zijn geld had verdiend met een grote plantage en suikerfabriek in Nederlands Indië, liet op deze plek een groot buitenhuis bouwen. Het echtpaar had reeds een woning in Den Haag. Zoon Adolf, een architect, heeft het landhuis ontworpen. Hij deed dat volgens de in die jaren populaire Engelse landhuisstijl. Kenmerkend was de symmetrische opbouw met twee vleugels en een toren in het midden. Het huis had de vorm van een vlinder.

Spoortlijntje

De bouw van het landhuis en bijgebouwen heeft ruim twee jaar in beslag genomen. Voordat de bouw kon beginnen moest er eerst een spoorlijntje worden aangelegd aan de Imbosweg vanaf wasserij Aarnink tot boven aan de heuvel waar het bouwwerk moest worden gebouwd. Alle stenen en bouwmateriaal voor het grote gebouw moest via dit spoorlijntje naar boven worden getransporteerd. Paarden trokken de wagens naar boven.

Wolter Broese was bij de bouw niet zeker dat hij het gereedkomen van het familiehuis zou meemaken. Zijn gezondheid was niet meer zo goed. Daarom besloot hij eerst een kleinere woning te laten bouwen, die later zowel voor tuinmanswoning als voor logeergelegenheid zou kunnen dienen. Bij de eerste steenlegging was hier een feestmaal waarbij de gehele familie aanwezig was. Ook aannemer Bezuuijen uit Voorburg. De inwijdingsdag was op 27 augustus door Wolter Broese.

Muziekkamer

Het echtpaar kreeg zeven kinderen: Wilhelmina, Suzanna, Wolther, Jeanette, Emilie, Adolf en Francine. Kinderen, kleinkinderen en hun verdere geslachten komen nog altijd graag op vakantie op het grote landgoed met 117 hectare bos en heide. Er is al een vijfde generatie. Niemand behoefde zich in al die jaren te vervelen. Bij het landhuis liet Wolter tennisbanen en een zwembad aanleggen. Ook een golfbaan die mogelijk de eerste in Nederland was. In het huis kwam een riant ingerichte muziekkamer en een eigen schooltje.

Hotel Zilven

Toen alles voor de wind ging in Indië genoot de familie volop van Groenouwe. Dit alles veranderde toen de tijden slechter werden. De wereldcrises maakte een eind aan de voorspoed en er werden offers gevraagd van de familie om Groenouwe’s bestaan te handhaven. De familie kon het dure huis niet meer bewonen en het werd als hotel verhuurd om het in stand te houden in afwachting van betere tijden. De familie Peters werd huurder en noemde het pand Hotel Zilven. De sfeervolle entourage van dit hotel midden in de bossen trok veel klandizie. Zelfs de koninklijke familie kwam naar Loenen toe. Lang heeft de glorie niet geduurd. Kort voor de bevrijding, op 24 maart 1945, brak er een onhoudbare brand uit. De juiste oorzaak is nooit achterhaald. Jarenlang zijn de ruïnes een trieste herinnering gebleven aan een bijzondere architectonische schepping op een ongewone plaats.

Op het landgoed bevindt zich ook het mausoleum. In zeven nissen van dit monument zijn de urnen geborgen van de stichters, hun kinderen en verder nageslacht. Dit gebeurt nog altijd. Ieder jaar worden op de familiedag bij dit mausoleum de stichters herdacht en wordt het Groenouwelied gezongen.

Veel werk

Het is de familie Broese van Groenou gelukt om het landgoed dat, na het overlijden van de stichters Wolter en Jeanette, in handen kwam van de zeven kinderen,in stand te houden. De kinderen hebben het bezit ondergebracht in een BV, die nu het landgoed beheert. Pim van den Toorn is al twintig jaar directeur. Het lukt hem met subsidies en inkomsten door verhuur en verkoop van hout Groenouwe gezond te houden. Van den Toorn:”Het is wel veel werk. We helpen elkaar en het lukt ons om Groenouwe in stand te houden. Onze voorouders wilden graag dat we samen van konden genieten van alles wat het te bieden heeft en dat proberen we door te zetten.”

Koetshuis

Bij de brand kon het koetshuis/garage worden behouden. Hier woont al 49 jaar Peter Dorland met echtgenote Teuni. Peter doet het onderhoud van de tuin en klusjes en Teuni heeft andere huishoudelijke taken. Directeur Van den Toorn vindt het jammer dat het paar na 49 jaar Groenouwe gaat verlaten. Zij gaan op zoek naar een opvolger. Via familie kwam Peter toen in contact met de familie Broese. Zij zochten bijna vijftig jaar geleden grotere woonruimte en vonden dit volop in het koetshuis. Peter: “We hebben hier fijn gewoond en een leuk contact gehad met de families. Het is een paradijs. Een van de mooiste plekken van ons land.”

Het fraaie koetshuis op Groenouwe is na de brand behouden gebleven

Foto: Otto van den Toorn