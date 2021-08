Kleurrijke bloemenpracht tijdens gladiolenfestival

LAAG -SOEREN – Voor bloemenliefhebbers was het de afgelopen twee weekenden volop genieten bij Challa Gladiolen in Laag-Soeren. Tijdens deze twee weekenden vond het jaarlijkse gladiolenfestival plaats op het perceel aan de Jut van Breukelerwaardlaan. Bezoekers konden zelf een kleurrijk boeket samenstellen op het plukveld. Veel bezoekers struinden door de velden op zoek naar de mooiste kleurencombinaties.

Ook waren er kraampjes te vinden waar onder andere mooie boeketten te koop waren. Met een mooi boeket in de hand genoten bezoekers nog even na in de theetuin waar vers gebak werd geserveerd.

www.challagladiolen.nl

Foto: Han Uenk