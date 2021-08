Kledingbank Dieren weer volledig open

DIEREN – De Kledingbank in Dieren is weer drie dagdelen per week open en reserveren is niet langer nodig. Dit betekent dat klanten kunnen komen snuffelen in de rekken, die volhangen met de zomercollectie, die wekelijks wordt aangevuld. De kledingbank is toegankelijk voor iedereen. Gelrepashouders mogen vijf stuks kleding gratis meenemen, anderen betalen een kleine bijdrage per kledingstuk, wat ten goede komt aan de kledingbank.

De kledingbank is te vinden aan de Van der Duijn van Maasdamstraat 63 in Dieren en geopend op woensdag van 10.30 tot 12.30 uur, donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur.

www.stichtingstrak.nl