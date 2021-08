Kilometers druppelslang voor een Fleurige Kade in Doesburg

DOESBURG – Dankzij inzet van de bewoners, medewerking van de gemeente en financiering door diverse sponsoren, is de IJsselkade in Doesburg voorzien van een systeem met druppelslangen. Hiermee kunnen zowel de binnentuinen als het bloemperk op de kade van voldoende water worden voorzien.

De IJsselkade in Doesburg is een warme, droge plek. Het waait er vaak en er valt relatief weinig regenwater. Vijf jaar geleden kwamen twee bewoners met het idee om van de ‘saaie grindbak’ een aantrekkelijke, groene boulevard te maken. De gemeente heeft toen voor het grondwerk gezorgd en de bewoners voor zesduizend planten.

Het onderhoud wordt gedaan door de bewoners. Bij lange periodes van droogte zorgde de gemeente in het eerste jaar voor een tankwagen, die met dikke slangen water in de plantsoenen spoot. Dit bleek geen ideale oplossing. Vervolgens hebben de bewoners het zelf geprobeerd met water uit de IJssel, zware slangen en een waterpomp. Ook dit bleek in de praktijk geen goede oplossing. De lange dikke slangen waren, met water gevuld, veel te zwaar voor de vrijwilligers, voor het merendeel 70-plussers.

Emile Bretz en Henny Slokker hebben toen naar een goede definitieve oplossing gezocht en die gevonden in 3000 meter druppelslangen, die de zes bloemperken voorzien van grondwater. Er werd een puntstuk geslagen, waar voldoende water uitkomt om zowel de binnentuin als de kade ’s nachts van water te voorzien. Dit allemaal is in twaalf secties verdeeld en geheel computergestuurd. De gemeente heeft een flinke bijdrage geleverd aan de uitvoering van deze plannen. In opdracht heeft een gespecialiseerd bedrijf een geul gegraven voor de zes dikke aanvoerleidingen.

Het plan is door de bewoners gefinancierd via een sponsoractie. Er is 9000 euro nodig en bijna 6000 euro is ingezameld. Het restbedrag is tijdelijk door een bewoner voorgeschoten en de bewoners hebben er alle vertrouwen in dat dit komende zomer nog wel wordt opgehaald.

De bewoners zijn blij met hun fleurige kade. “Het is heel fijn om te merken dat niet alleen de bewoners genieten van de kleurrijke bloemperken, maar ook de toeristen. Gezien het grote aantal bijen en vlinders is de biodiversiteit er ook mee gediend. Het is ons eerste lustrumjaar en dat zullen we, mede dankzij de beregeningsinstallatie en al onze vrijwilligers, vieren met nog mooiere perken”, aldus de initiatiefnemers.