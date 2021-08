Kerkenmarkt in het klein

EERBEEK – De grote kerkenmarkt bij de Kruiskerk in Eerbeek, die zou plaatsvinden in oktober, kan dit jaar niet doorgaan. Maar niet getreurd, daar hebben de vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Eerbeek iets op gevonden. In plaats van één grote markt, houden ze nu een aantal kleinere kerkenmarktjes. De eerste vond afgelopen zaterdag 7 augustus plaats en werd meteen goed bezocht. Wat heet, bezoekers stonden ‘s ochtends vroeg bij het opbouwen al te trappelen om de kraampjes te bekijken en lekker tussen alle spulletjes te snuffelen. Voor wie deze eerste markt heeft gemist, niet getreurd, het is de bedoeling om op zaterdag 2 oktober een tweede editie te houden.

Foto: Han Uenk