Kennismaken met Grotenhuys

DOESBURG – Op vrijdagmiddag 27 augustus stelt de Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys zich voor. Dit gebeurt tijdens een gezellige markt, waar diverse clubs die activiteiten organiseren bij Grotenhuys, zich presenteren.

De middag wordt om 15.00 uur geopend door wethouder Birgit van Veldhuizen. Clubs en verenigingen die actief zijn in de ontmoetingsruimte staan daarna klaar om over hun activiteiten te vertellen. Er is veel te doen in Grotenhuys. Zo is er regelmatig een bingo, wordt er gesjoeld en spelletjes gedaan en houden verschillende verenigingen er hun clubavonden, zoals het Doesborghsche Schaakgenootschap. Cateraar van de ontmoetingsruimte, Coen Evers, is present en laat bezoekers proeven van de maaltijden.

De ontmoetingsruimte is elke morgen van 10.00 tot 11.00 uur geopend voor iedereen die gezellig koffie wil komen drinken. Zowel bewoners als andere bezoekers zijn welkom. De maaltijden en koffie worden geserveerd door vrijwilligers.