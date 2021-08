Kennedymars Klarenbeek groot succes.

KLARENBEEK – In het weekend van 13 en 14 augustus werd de Kennedymars Klarenbeek gehouden. In totaal namen 360 deelnemers deel op verschillende afstanden. De routes voerden onder andere via Wilp, Gietelo en Kasteel Nijbeek. 100 vrijwilligers waren op de been om het evenement mogelijk te maken. Voor de deelnemers die de wandeling hadden voltooid wachtte een welverdiende beloning. Deelnemers van de Kennedymars en Long Distance Walk ontvingen een plaquette voor op de schoorsteen en de deelnemers van de andere afstanden ontvingen een medaille. De volgende uitvoering van Kennedymars Klarenbeek is op 18 en 19 maart 2022.