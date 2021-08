DOESBURG – In de nacht van zondag 15 op maandag 16 augustus zijn er in Doesburg tenminste vier katalysatoren van auto’s weg. De diefstallen gebeurden in de omgeving van de Kraakselaan. Maandag werd er een buurtonderzoek gehouden

in de omgeving van de Kraakselaan, Oranjesingel, Margrietstraat, Monseigneur Bekkerslaan en de Beatrixstraat. Bij een autobedrijf in Rheden zijn ook 15 katalysatoren gestolen.In Doesburg werd een verdachte Audi gezien bij het stelen van dit auto-onderdeel. De daders zijn snel. Binnen 3 tot 5 minuten hebben ze een auto op de krik en de katalysator eraf. Zelfs op klaarlichte dag. De katalysators zijn vooral gewild omdat er edelmetalen in verwerkt zijn als platina, en palladium. De schade loopt voor de gedupeerde autoeigenaren al snel op tot 1600 euro. Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink