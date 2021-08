DIEREN – Kaartvereniging Theothorne pakt per 6 september de draad weer op. Het vorig seizoen is er maar twee avonden gekaart en daarom zijn er geen prijzen uitgereikt. Ter compensatie werd in juni een geslaagde borrelmiddag gehouden bij Theothorne. De kaarters gaven allemaal aan de gezellige avonden te missen, dus iedereen kijkt uit naar de start van het nieuwe seizoen. Later staat er ook nog een etentje ter ere van het 50-jarig bestaan op het programma. Nieuwe leden zijn overigens welkom om mee te doen met jokeren of klaverjassen, zij kunnen zich op 6 september aanmelden aan de zaal. De speelavond begint om 19.30 uur.