Jeu de boulesvereniging Boul’Eerbeek in oprichting

EERBEEK – Na de opening van de jeu de boulesbaan op 10 juli wordt in Eerbeek hard gewerkt aan de oprichting van jeu de boulesvereniging Boul’Eerbeek. Op vrijdag 23 juli is er een informele avond gehouden waarop de commissies zijn geformeerd en de spelmomenten zijn vastgesteld. Het idee is om elke eerste maandagmiddag van de maand gratis speluitleg te geven en tips en trucs te bespreken op de baan, waarna nog ruimschoots tijd is om een partijtje te spelen.

Boul’Eerbeek noemt zichzelf een ‘jonge, maar bruisende, laagdrempelige vereniging, waar spanning en ontspanning hand in hand gaan’. Hoewel regelmatig de meetlat tevoorschijn komt om de afstand tot hetk leine houten balletje te bepalen, is Boul’Eerbeek vooral een gezellige ontmoetingsplek voor 50-plussers. Er wordt niet alleen een balletje gegooid, maar ook een praatje gemaakt en een drankje gedronken in de kantine of op het terras. Bij Boul’Eerbeek wordt recreatief jeu de boules gespeeld, er wordt dus niet meegedaan aan competities met andere clubs. Het is wel de bedoeling om ieder jaar een onderlling toernooi te gaan spelen.

Nieuwe leden zijn welkom vier keer gratis en vrijblijvend mee te spelen om de sfeer te proeven en te kijken of de sport hen bevalt. Jeu de boules is een fijne buitensport, geen simpel spel, die tot op hoge leeftijd kan worden gedaan. Concentratie, behendigheid, inzicht en tactiek zijn nodig.

www.jeudebouleseerbeek.nl

Archieffoto: De opening van de jeu de boulesbaan op 10 juli – foto: Han Uenk