Incluzio Rheden zoekt vrijwilligers

RHEDEN – Voor diverse activiteiten is Incluzio Rheden op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. “Kun je goed organiseren en wil je ons helpen en ondersteunen, meld je dan nu aan. Ons aanbod is heel divers. We kijken hierbij naar wat bij jou past”, aldus Incluzio. Voorbeelden zijn vrijwilliger bij het zwemmen, bij creatieve activiteiten of bij het stijldansen. Of meehelpen bij de meidengroep of andere activiteiten voor kinderen. Meer informatie is verkrijgbaar via tdheijer@Incluzio.nl.

Daarnaast is Incluzio voor een maatjesproject op zoek naar maatjes. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via ijansen@Incluzio.nl.

www.incluzio.nl