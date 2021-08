Ik vind: Operatie Steenbreek

In de Regiobode van 21 juli staat op de pagina Mijn Rheden Onze Energie (pagina 12, red) een belangwekkend en uitgebreid stuk over het nut en de noodzaak van de Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek als de start van meer biodiversiteit en meer aandacht voor klimaatadaptatie, want tegels eruit en planten erin en groen moet je doen. Nu zeker. Er mag natuurlijk ook worden gezaaid, al laat het resultaat dan wat langer op zich wachten.

Minder steen, meer groen in je tuin of op je schoolplein. Dat helpt voor verkoeling, laat regenwater toe in de bodem, geeft insecten en vogels meer ruimte. Wie zou dat nu niet willen?

In Rhedens Nieuws van 30 juni doet een lid van het Rhedense College van B&W een oproep mee te denken over het verbeteren van de biodiversiteit. Het is belangrijk dat we niet alleen duiven hebben, maar ook mussen en natuurlijk hebben we ook oog voor de talloze andere vogelsoorten, zoals merels, mezen, lijsters, vinken, groenlingen en nog veel meer. Niet alleen gras, maar ook een diversiteit aan bloemrijke kruiden is belangrijk. Variatie is nodig en van groot belang en bovenal een streling voor het oog.

Zomaar een suggestie: we vergroenen een deel van het schoolplein van de Voorthuijsenschool aan de Velpse Schoolstraat, nu nog een grote grijze tegelvlakte. Een deel van de tegels eruit, aan de slag met Steenbreek, verbeteren van de biodiversiteit en een bijdrage aan de onmisbare klimaat adaptatie!

Zomaar…

Henk Molenaar,

Velp