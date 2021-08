Ik vind: Johanneshof te Dieren

Al weer enige tijd geleden is in Regiobode aandacht geschonken aan een geplande bestemmingsplanwijziging met betrekking tot een terrein aan de Johanneshof te Dieren. Beloofd aan de buurt, en afgesproken met de kopers van de indertijd gepleegde nieuwbouw, is een woonbuurtje met een passende omgevingsbelasting.

Binnen onze gemeente, ook in Dieren, is dringend behoefte aan nieuwe woningen voor ouderen. De gemeente heeft de grootste moeite om geschikte locaties te vinden, ondanks de beleidsmatige prioriteit. Het terrein aan de Johanneshof is een geschikte locatie, maar al vele jaren gebeurt daar niets. Dit komt omdat de eigenaar/projectontwikkelaar (Reinbouw uit Dieren) de woonbestemming wil veranderen en de omwonenden daar tegen zijn.

Reinbouw wil de afspraak van het realiseren van woningbouw niet meer nakomen. Op verzoek van Reinbouw werkt de gemeente al weer jaren aan een andere bestemming dan wonen. De zaak sleept zich voort en steeds duidelijker wordt dat er geen enkele urgentie is voor een verandering van bestemming.

Wat ligt er meer voor de hand dan nu te kiezen voor de bouw van woningen voor ouderen? Dan wordt voorzien in een dringende behoefte, de afspraken met omwonenden worden nagekomen, Reinbouw kan bouwen en de gemeente hoeft niet langer lusteloos te werken aan een nieuwe bestemming die niets bijdraagt en waarover nog lang strijd kan en zal worden gevoerd.

Men veroorlooft zich nu een geschikt terrein meer dan 10 jaar braak te laten liggen, terwijl een mooie afronding van deze locatie velen van dienst zal zijn. Het is te hopen dat de beleidsmakers snel de draad oppakken om inhoud te geven aan hun prioriteit (woningen voor ouderen) en het nakomen van gemaakte afspraken met buurt en kopers.

Jan Bouwman

bewoner Johanneshof

(op persoonlijke titel)