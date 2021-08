Ik vind: In wiens belang?

Krijgen bedrijven niet te veel gewicht bij Gemeente Doesburg? Worden belangen wel eerlijk gewogen? Wordt ieders stem gehoord? Dat zijn vragen die bij ons rijzen als we kijken naar het ontwerpbestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan de Verhuellweg in Doesburg.

Met de geplande uitbreiding van Rotra – want daar komt het op neer- komt een toename van overlast. Van verkeer, van geluid, van licht, van uitstoot. Bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid en de kwaliteit van hun leefomgeving. Dat blijkt uit talloze zienswijzen die zijn ingediend. Is hun stem niet belangrijker dan die van een bedrijf met zo’n 20 medewerkers en een paar aandeelhouders? Moet die voor de gemeenteraad niet zwaarder wegen ditmaal?

Natuurlijk moet de gemeente ruimte bieden aan allen. Ook bedrijven. Maar de vraag is welke belangen hier worden gewogen. Wat is het belang van Rotra voor Doesburg? Wat is het belang van een vervoersbedrijf, dat in de toekomst enkel werkgelegenheid biedt aan een paar hoogopgeleiden op kantoor? De uitbreiding is voornamelijk in het belang van Kuehne + Nagel, het Zwitserse bedrijf dat een groot gedeelte van Rotra heeft gekocht en nu de gebouwen huurt.

Het belang is hier dus omzet en winst voor een buitenlands bedrijf. En is dat belang nu zo zwaarwegend? Moet daar de gezondheid van Doesburgers, de kwetsbare natuur, het historisch stadsgezicht voor wijken? Wij moeten zorg dragen voor onze gemeenschap. Wij moeten luisteren en verantwoorde keuzes maken. Wij moeten als gemeenteraad zo besturen dat dit in alle eerlijkheid, openheid en redelijkheid gaat. Als we dit plan goedkeuren, dan luisteren we naar een enkele stem en negeren honderden andere.

SP Doesburg