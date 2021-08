Ik vind: goed nieuws

Goed nieuws voor de bewoners van Dieren. Om bloeiende hei te zien hoeven ze niet naar de Posbank, met al zijn drukte. Het gemeentelijk heideveld de Slenk, gelardeerd met bremstruiken, in de nabijheid van de Ontmoetingskerk, onderhouden door een buurtbewoner, in samenwerking met de gemeente, staat voor 80 procent in bloei. De resterende 20 procent heeft een bruine kleur. Veroorzaakt door larven van het heidehaantje die de, vooral oude heidestruiken, aan vreten. De struiken gaan niet dood. Ze worden in de herfst afgemaaid. Als de natuur haar plicht doet, gaan ze opnieuw uitlopen. Bloeiende hei zal na ongeveer 2 jaar weer terug komen. Pak de fiets en geniet.

J.Sevenster, Dieren