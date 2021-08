DOESBURG – Bollograaf Pim Edelman uit Doesburg heeft in zijn woonplaats een kunstwerk van de IJsselbiënnale 2021 door zijn bol gefotografeerd. Het kunstwerk, van de hand van kunstenaar Alexander Ponomarev, staat op de IJsselkade en is getiteld Beukelszoon 2. Het is een beweegbaar monument voor de haring, waarmee de kunstenaar verwijst naar het bloeiende Hanzeverleden van Doesburg. Het kunstwerk is dagelijks in werking van 9.00 tot 18.00 uur.

Foto: Pim Edelman