Idolen ’60 en ‘70 bij Gallery Aaldering

BRUMMEN – Tot en met 2 oktober 2021 is bij Gallery Aaldering in Brummen, naast klassieke auto’s, een expositie te zien van schilderijen van Anne en Leontine Vegter uit Zutphen. De expositie heeft als thema ‘Idolen ’60-‘70’ en bestaat uit portretten van iconen als Elvis Presley, Bob Dylan, Marilyn Monroe, Stevie Wonder, Bob Marley en Johan Cruyff.

Leontine Vegter-Mackaay maakt olieverfschilderijen. “Wat mij het meest ontroert in het leven wil ik graag een gezicht geven op het doek. Het ontspant me door een focus op het doek, met muziek op de achtergrond en gelijktijdig beleef en verwerk ik opgedane emoties en ervaringen. In het speciaal komt dit tot uiting in familieportretten, maar ook in portretten van personen die me ooit geraakt hebben of nóg raken.”

Anne Vegter maakt olieverfschilderijen, conceptueel en beeldend werk, brocante-kunst, fotografie en gedichten. “Mensen zijn kuddedieren. Om te overleven is het van groot belang om (on)bewust onderliggende emoties met elkaar te delen. Dat gebeurt voornamelijk via lichaamstaal en vooral met de ogen. Door het laten bekijken van mijn werk wil ik de kijker uitdagen om het eigen gevoel echt te voelen en daar even bij stil te staan. Op deze manier kan de bewustwording van je gevoel invloed hebben op je eigen wereldbeeld en kan kunst je misschien een beetje extra levenskunst geven.”

De expositieis te bekijken tijdens openingsuren van Gallery Aaldering: van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Op zaterdag zijn de deuren van 9.00 tot 16.00 uur geopend.

