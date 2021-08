Hulde voor Rijk, die man van spoor redde

BRUMMEN – Door koelbloedig handelen heeft van Rijk Dijkhuizen (21) uit Brummen op woensdag 21 juli een verwarde, dronken man het leven gered. De man lag op het spoor te slapen bij het treinstation in Brummen. “Toen ik aankwam zag ik een verlaten tas op een bankje, met wat etensresten ernaast. Dat gaf me meteen een raar gevoel. Toen zag ik een man op het spoor liggen”, vertelt Rijk. Hij ging er direct op af, maar de man was niet aanspreekbaar. Rijk belde 112 en waarschuwde de conducteurs van de trein die er net aankwam, zij namen het over, samen met de politie die er snel aankwam.

Een echte held vindt Rijk zichzelf niet, maar daar dacht burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen toch anders over. “Je moet maar kalm blijven en de tegenwoordigheid van geest hebben om actie te ondernemen”, zegt hij. “Dat vergt daadkracht.” Namens de gemeente gaf hij de student International Business en dik reisboek, mét persoonlijke opdracht, als bedankje.

Rijk is ondertussen overweldigd door alle aandacht die hij krijgt. Zowel vrienden en familie als onbekenden die hem complimenteren met zijn actie. “Daar was het me natuurlijk niet om te doen”, vertelt hij nuchter. “Ik deed gewoon wat iedereen zou doen in deze situatie.”

