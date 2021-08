Hoogste kampioenseer voor Eerbeekse duivenhouders

EERBEEK – Het is voor iedere duivenhouder een grote wens om eenmaal in zijn leven een hoog kampioenschap te behalen. Het is de combinatie Harry Nijmeijer en Peter Wezenberg uit Eerbeek gelukt om algemeen kampioen te worden van duivenhouders uit Gelderland en Overijssel, die aangesloten zijn bij de GOU (Gelders-Overijsselse Unie), waar maar liefst 3485 postduivenhouders actief zijn. Een topprestatie van deze mannen, waar ze apetrots op zijn.

Harry Nijmeijer (81) beoefent zijn hobby al vele jaren met veel succes bij de Postduivenvereniging Ons Vermaak in Eerbeek. Hij sleepte vele prijzen in de wacht, tot hij moest stoppen toen zijn vrouw last kreeg van haar longen. De duiven van haar man bleken de oorzaak te zijn. Met spijt in het hart moest Harry het besluit nemen met zijn hobby te stoppen, maar er kwam een mooie oplossing. De jongere Peter Wezenberg (55) uit Eerbeek bood aan om met hem een combinatie te vormen. De duiven zijn nu bij Wezenberg gehuisvest en Nijmeijer kan samen met zijn maatje deze mooie hobby beoefenen.

Nijmeijer werkt heel nauwkeurig. Hij houdt in schriften alles precies bij. Niet alleen afstamming en kweek van een duif, maar ook alle resultaten die ermee behaald zijn. De mannen proberen nu met de beste doffer en duivin ook weer prijswinnende jongen te kweken. Harry zegt dat dit altijd een verrassing blijft. De vliegkwaliteiten van de duiven zitten vaak niet in de genen.

Prachtige hobby

Peter Wezenberg heeft al in zijn jeugd duiven gehouden. Later even niet, maar na zijn komst naar Eerbeek begon hij weer. En hij doet dit met veel plezier. “Het is een prachtige hobby”, zegt Wezenberg. “Het boeit me alle dagen weer. Het blijft ook bloedspannend of je topper ook weer snel terug is. In de honderden kilometers die de duif moet afleggen, kan er van alles gebeurd zijn.”

Er is een aantal klassen waarin gevlogen wordt. De mannen waren het best in de Midfondklasse, waarbij de duiven zo’n 300 tot 500 kilometer moeten vliegen om thuis te komen. De diertjes willen rap naar huis om weer bij hun vrouwtje te zijn. Vlak voor hun vertrek hebben kennisgemaakt, zodat de duif zo snel mogelijk terug wil naar het hok.

Vroeger moesten de duivenhouders de teruggekomen duif van een rubberen ring ontdoen en deze in de klok doen om de tijd te registreren. Nu is dat allemaal anders. Als de duif landt bij het hok, wordt dit meteen opgenomen in het elektronisch systeem.

Reuze trots

De prijswinnende combinatie is reuze trots dat zij de beste zijn van bijna 3500 kwekers, die allemaal hun uiterste best doen. Voorzitter Onstenk van Ons Vermaak vindt het prachtig dat de hoogste eer van de GOU aan leden van hun club te beurt is gevallen: “Het is vooral een topprestatie, omdat zij als kleine duivenhouders ‘de grote jongens’, die duizenden vogels kweken, hebben verslagen.” Wezenberg voegt eraan toe: “Zo’n eer krijg je maar eenmaal in je leven, want daar moet je heel wat voor doen. Samen zijn we er erg blij mee en we blijven zeker doorgaan met onze boeiende hobby.”

Grote problemen

Toch gaat het niet goed met de duivenhobby. Harry Nijmeijer en Peter Wezenberg uit Eerbeek hebben er grote zorgen over. Het ledenaantal van hun club, Ons Vermaak, is al sterk gedaald naar 24, waarvan 15 vliegende leden. Verschillende problemen zijn de oorzaak van de daling. Vele duizenden leden zijn landelijk gestopt en bijna dagelijks volgen er meer.

Voorzitter Jan Onstenk zegt hierover: “Het is een dure hobby. Je moet niet alleen de vogels aanschaffen, maar ook een goed hok bouwen, korven en wat al niet meer. De vogels eten duur voer, ze moeten ingeënt worden en de inschrijving en vervoerskosten naar de plek van lossing kost ook flink wat. Daarbij hebben we erg veel last van roofvogels. Jaarlijks raken we heel wat duiven kwijt omdat er veel te veel roofvogels zijn. De duif is een gemakkelijke buit. Toch jammer als je beste duiven zo verloren dreigen te gaan. De vogels kunnen bovendien niet gehouden worden in een woonwijk. Buurtbewoners gaan snel klagen over poep. Daarom kunnen ze maar een paar keer per dag een uurtje even los. Toch moeten de vogels goed in conditie blijven.”

Onstenk verwacht dat de duivenhobby een langzame dood sterft: “Als dit zo doorgaat, verwacht ik dat we over tien jaar niet meer bestaan. We hebben het nu al ruim 75 jaar volgehouden en willen nog graag doorgaan, maar het moet wel kunnen. Jammer dat de jongeren niks voelen voor deze hobby.”

Foto: Jan Onstenk