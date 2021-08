Help het Belteam Mantelzorg

BRUMMEN / EERBEEK – Knooppunt Mantelzorg Brummen zoekt vrijwilligers met een luisterend oor die willen helpen bij de mantelzorgondersteuning. Zij gaan mantelzorgers bellen en vragen hoe het met hen is. De ervaring leert dat deze vraag alleen al erg helpend kan zijn voor de mantelzorger. Hij of zij kan even zijn of haar verhaal delen en soms is dat net voldoende om weer even verder te kunnen. Is er meer aan de hand of wil men een vervolggesprek, dan nemen de mantelzorgconsulenten het over. Bellen kan op elk gewenst moment op een werkplek in Plein Vijf in Brummen of het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorgbrummen.nl. Neem voor aanmelding of aanvullende informatie contact op met Karin van Aalst of Ellen Lammersen van Knooppunt Mantelzorg Brummen via tel. 0575-561988 of mantelzorg@welzijnbrummen.nl.