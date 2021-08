Heidewandeling over de Loenermark

EERBEEK – Gidsen van IVN Eerbeek verzorgen zondag 15 augustus een wandeling over de heidevelden van de Loenermark. Dit natuurgebied is ontstaan in de tijd dat mensen nog als nomaden door Nederland zwierven. De gidsen begeleiden een wandeling langs zandverstuivingen, jeneverbessen, bloeiende heide en donkere bossen en geven de wandelaars zo een indruk van de veelzijdige natuur op de Loenermark.

De wandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats nabij de schaapskooi aan het eind van de Droefakkers in Loenen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via excursies@ivn-eerbeek.nl.

Foto: Herman Heskamp