Health Check en leefstijlcoach

DIEREN – Active Living en Incluzio Rheden bieden vijftig inwoners van Dieren de mogelijkheid om in september actief aan hun gezondheid te gaan werken. Wie meedoet, krijgt een gratis health check, met de mogelijkheid om daarna te starten met een vergoed leefstijlprogramma dat is gericht op een betere gezondheid, afvallen en een hogere kwaliteit van leven door middel van duurzame gedragsveranderingen. De health checks zijn op 16, 17 en 18 september in de Oase in Dieren. Hierbij worden onder andere bloeddruk, cholesterolgehalte, glucose en lichaamssamenstelling gemeten. Ook is er een gesprek met een leefstijlcoach over leefstijl en een passend vervolg. Aanmelden kan via www.vitafy.nl/dieren.