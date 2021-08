Harry en Stien hebben eigen bankje in Loenermark

LOENEN – Vaak kunnen bezoekers in het natuurgebied De Loenermark het echtpaar Harry en Stien Elsebroek bezig zien met het verzamelen van zwerfvuil in het bos. Wekelijks maken zij een tochtje en verzamelen zo flink wat rommel wat achteloos wordt weggegooid. Het is meestal een flinke tocht. Beiden vinden het erg jammer dat de banken in het bos erg schaars zijn. Graag willen ze even uitrusten. Zij besloten daar wat aan te doen. Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest wilden zij een zitbank schenken. De Stichting Vrienden van de Loenense bossen hoorde hiervan. Zij vonden dit een leuk idee, en waarderen ook het nuttige werk van het echtpaar. Wim Uiterweerd en Teun Berends van de stichting maakten een passende houten bank en plaatsten die op een centrale plek.

Vrijdagmiddag 20 augustus werd de bank officieel onthuld door Harry en Stien op het drukke kruispunt achterin de Loenermark nabij het boerderijtje van Van Ark en de zogenoemde Pisberg. Door het wegnemen van een doek werd de bank zichtbaar met een bescheiden bordje ‘Ons Plekje H&S’.

Gerrit van de Sprenge, voorzitter van de Stichting Loenense Bossen, prees het echtpaar voor vijf jaar bestrijding van het zwerfvuil in de Loenermark. Door het gestegen toerisme neemt dit sterk toe. Hij wist zeker dat het bankje veel gebruikt wordt op deze plek. Ook Willem de Zanger, voorzitter van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp, waardeerde het werk van het echtpaar. De Dorpsraad is blij met deze initiatieven. In het dorp zijn ook vrijwilligers actief, maar het bos blijft schoon door Harry en Stien. Het Geldersch Landschap staat ook volledig achter het werk van het echtpaar.

Elsebroek vertelde dat beiden erg veel rommel vinden in de bossen. Niet alleen blikjes en flesjes maar zegt Harry: “Je kunt het niet zo gek bedenken tot sexspeeltjes toe. We nemen alles mee. Elke week maken we ons rondje en hopen dat we dit nog lang kunnen doen. Het is leuk werk en je maakt nog is een praatje.”

Harry en Stien Elsebroek op hun bankje. Links Wim Uiterweerd en rechts Teun Berends de makers van de bank.

Foto: Martien Kobussen