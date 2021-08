Hall pakte eerste plek in Zomer in Gelderland

HALL – Grote vreugde bij Team Hall tijdens de opnames van het televisieprogramma Zomer in Gelderland, afgelopen donderdag 12 augustus. Er werd 1030 euro in de wacht gesleept, waarmee Hall voorlopig op de eerste plaats staat in de race om de titel Mooiste plaats van Gelderland.

De Hallenaren hadden ook duidelijk werk gemaakt van hun deelname. Er stond een prachtig decor, dat jachthuis Het Leusveld voorstelde. Er werd een luxe feestmaal aangericht, compleet met zwijn aan het spit. De gasten, gestoken in traditionele klederdracht, waren afkomstig van over de hele wereld, uit allemaal landen waar ook een plaatsje Hall heet. Overigens waren niet alleen de leden van het kernteam in touw. Het thuisteam hielp flink mee om euro’s te verdienen. Daarnaast zat de sfeer er in het hele dorp duidelijk goed in, veel bewoners lieten de nieuwe Hallse vlag wapperen om hun steun te betuigen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Een volle tribune zag Hall voorlopig de eerste plaats pakken. Nu is het een kwestie van vol spanning afwachten tot de laatste uitzending eind augustus of het Hall lukt deze plek te behouden en de strijd te winnen.

Foto: Han Uenk