Gymnastiekvereniging de Kempers start seizoen

LOENEN – Vanaf dinsdag 31 augustus openen de deuren van de gymzaal aan de Kempe 45 in Loenen weer. Voor gymnastiekvereniging de Kempers is dit de start van het jubileumseizoen. De vereniging bestaat in oktober 2021 namelijk 50 jaar. Het hele seizoen gaat zijn leuke activiteiten voor de leden organiseren. De eerste les krijgen zij dan ook een kleine verrassing. Niet leden kunnen vrijblijvend een keer gratis komen proefdraaien, aanmelden is niet nodig

De vereniging hoopt snel haar honderdste lid te verwelkomen, op dit moment telt de vereniging 98 leden.

Op 31 augustus start de peuter/kleuter groep om 15.30, daarna volgen de turngroepen, springgroep en het demoteam. De exacte tijden staan op de website. Op donderdagavond 2 september starten de Fit & Shape dames om 19.00 uur. De turnselectie volgt haar eigen programma.

www.gymnastiekverenigingdekempers.nl