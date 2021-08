Gratis boom voor grondeigenaren buitengebied Bronckhorst: Eén boom mot kun’n

GEM. BRONCKHORST – Ook dit jaar kunnen grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom krijgen onder het motto ‘Eén boom mot kun’n’. Bomen zijn belangrijk voor het landschap, de biodiversiteit, het klimaat en de leefomgeving. Grondeigenaren kunnen daar op deze manier een mooie bijdrage aan leveren.

Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met dit initiatief brengt Bronckhorst markante bomen, zoals eiken, lindes en beuken, terug in de omgeving. Sinds de start van het project in 2015 zijn al ruim 400 bomen geplant.

De gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland betalen de boom en Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt Bomen zorgen voor de uitvoering van het project. In overleg wordt een boomsoort gekozen die past bij de lokale omstandigheden: bodemgesteldheid, waterhuishouding en het omringende landschap. De volgende boomsoorten zijn beschikbaar: winter- of zomereik, linde, beuk, kastanje, populier, walnoot, zwarte els, berk en vliegden. Fruitbomen worden niet verstrekt binnen dit project. Het is de bedoeling dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang

Aanmelden kan tot en met 31 oktober via het aanmeldformulier op de website van Bronckhorst: www.bronckhorst.nl/aanmeldeneenboom. Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie en neemt contact op met deelnemers. Meer informatie, bijvoorbeeld over de voorwaarden, is te vinden op: www.bronckhorst.nl/eenboommotkunnen. Vereniging Bomenbelang adviseert over vragen over onderhoud en beheer van vrijstaande bomen. Zij zijn bereikbaar via bomenbelang@gmail.com of tel. 0575 – 846249.