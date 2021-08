Goodiebags voor winnaars Doesburgs Knipje

DOESBURG – Dinsdag 13 juli zijn er weer goodiebags uitgedeeld aan vijf winnaars van actie Het Doesburgs Knipje. Dit keer stond de goodiebag, met een waarde van 75 euro, in het teken van de zomer en de tas was door de ondernemers uit de binnenstad gevuld met leuke zomerse producten.

De winnaars waren allemaal even enthousiast. Mevrouw Wansink uit Ulft komt elke week met haar zus naar Doesburg en is heel blij met de tas met leuke en bruikbare spullen. Mevrouw Meijs uit Doesburg zegt: “Wat een superleuke verrassing! Het is echt een heel mooi pakket, ik ben er erg blij mee. Bedankt! Ik heb al weer een volle knipkaart klaarliggen om in de ton te gooien.“

Het Doesburgs Knipje is een knipkaart. Klanten krijgen bij elke aankoop in een winkel een knipje. Met tien knipjes is de kaart vol, waarna deze kan worden ingeleverd in de rode bus op de driesprong Meipoortstraat – Ooipoortstraat – Kerkstraat. Elke maand wordt hieruit een aantal winnaars getrokken, begin augustus is er een nieuwe trekking. De belangstelling voor de actie is groot, vertelt centrumcoördinator Tamara Verheij. “De rode ton was weer goed gevuld met knipkaarten.”

De actie wordt georganiseerd door Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD). Hierin werken de Doesburgse ondernemers samen met de gemeente en VVV om de binnenstad aantrekkelijker te maken. “ Deze actie stimuleert om de leuke winkels in Doesburg te gaan ontdekken”, geeft SCBD voorzitter Rob Appelhof aan. “Als SCBD vinden we het belangrijk om Doesburg met al die unieke winkels onder de aandacht te brengen en de band met onze inwoners en bezoekers te versterken.”

Foto: Hanneke Hoed, bestuurslid SCBD reikt goodiebag uit aan een van de winnaars van het Doesburg Knipje