Goed gevulde goodiebag voor winnaars Doesburgs knipje

DOESBURG – Van mei tot en met september is in Doesbug de actie “ Het Doesburgs Knipje “ van kracht. Met elke maand leuke prijzen en nieuwe prijswinnaars. Dinsdag 10 augustus ontvingen de 5 winnaars van de maand juli hun Goodiebag ter waarde van 100 euro.

De actie loopt nog tot en met september. De knipkaart ligt in elke winkel. Bij een aankoop in de winkel ontvangt de klant een knipje in zijn kaart, na 10 knipjes is de kaart vol. De kaart kan vervolgens ingeleverd worden in de rode bus op de driesprong Meipoortstraat – Ooipoortstraat – Kerkstraat, hartje binnenstad. Elke maand zijn er leuke prijzen te winnen door het winkelend publiek. “Begin september is er een nieuwe trekking”, aldus centrumcoördinator Tamara Verheij die aangeeft dat de respons groot is, zowel bij de bezoekers als de ondernemers. “Ik wil mijn complimenten en waardering uitspreken naar de ondernemers in de binnenstad van Doesburg. Iedere maand is het voor de winnaars een feestje!”, vervolgt ze. De goodiebags zijn elke maand gevuld met verrassende producten van de Doesburgse ondernemers. De actie wordt georganiseerd door Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD). Hierin werken de Doesburgse ondernemers samen om met de gemeente en VVV de binnenstad aantrekkelijk te maken. “ Deze actie stimuleert om de leuke winkels in Doesburg te gaan ontdekken ” geeft SCBD voorzitter Rob Appelhof aan. “De goodiebag was een leuke verassing. Veel tegoedbonnen van horecagelegenheden en het VVV. Dus de komende tijd kunnen we toerist spelen in eigen stad”, aldus Annet uit Doesburg.

Foto: Hans ter Steeg, ondernemer van Ter Steeg Lederwaren reikt goodiebag uit