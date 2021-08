Gladiolenfestijn in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Het is weer tijd om gladiolen te plukken bij Challa Gladiolen aan de Jut van Breukelerwaardlaan 6 in Laag-Soeren. Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus en zaterdag 21 en zondag 22 augustus wordt het jaarlijkse gladiolenfestijn gehouden, onder voorbehoud van gestelde maatregelen. Er staan leuke kraampjes en het plukveld is open, waar iedereen zelf een bloemen kan plukken om een boeket samen te stellen. Zondag 15 augustus om 11.15 uur verzorgt Romke van de Kaa een lezing met als thema ‘de onderwereld van de tuin’. Op deze vier dagen is de tuin geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De theetuin, waar lekkere zelfgebakken taarten worden verkocht, is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

www.challagladiolen.nl