GGD Gelderland-Midden stapt over op ‘fijnmazig vaccineren’

REGIO – GGD Gelderland-Midden zette op donderdag 5 augustus haar 750.000e Covid-vaccinatie. Dat is nog geen 7 maanden na de eerste prik, die in januari werd gezet. De GGD gaat nu over van grootschalig naar fijnmazig vaccineren.

Henk Bril, directeur van de GGD in Gelderland-Midden, legt uit: “De afgelopen maanden lag de focus op de vaccinatie van zoveel mogelijk inwoners op grote locaties. Nu het overgrote deel van onze inwoners is gevaccineerd, merken we dat de toeloop daar afneemt. Tegelijkertijd zien onze epidemiologen dat er in onze regio nog groepen en wijken zijn waar de vaccinatiegraad lager ligt dan gemiddeld.”

De GGD gaat zich focussen op deze groepen en zoekt maatwerkoplossingen om hen te bereiken. Zo gaan er wijkteams op pad om inwoners van de regio te voorzien van informatie om zo te helpen een weloverwogen beslissing te nemen om zich wel of niet te laten vaccineren.

Daarnaast wordt het vaccineren laagdrempeliger. Het is nu mogelijk om zonder afspraak langs te komen op de priklocatie in onder andere hal Molenbeke in Arnhem. Dit kan dagelijks van 14.30 tot 19.00 uur en is voor iedereen van 12 jaar en ouder. Een identiteitsbewijs is nodig. Het gaat om eerste vaccinaties met Janssen of Pfizer voor mensen die hiervoor nog geen afspraak hebben staan.

Ook gaat de GGD met een vaccinatiebus op pad om op locatie mensen voor te lichten en zonder afspraak te vaccineren met het Janssen-vaccin. Dit kan onder andere op woensdagen 11 en 18 augustus van 9.00 tot 17.30 uur op het Ericaplein in Dieren. Op zaterdag 14 en donderdag 19 augustus is de bus van 9.00 tot 17.30 uur te vinden op het Churchillplein in Velp-Zuid. Voor mensen met prikangst wordt in Papendal een ‘prikangst-uur’ gehouden.

“Naast vaccineren speelt ook het testen en traceren nog steeds een grote rol”, aldus Bril. “Dit blijven we fijnmazig en dichtbij doen, zodat de drempel om te testen laag blijft. En preciezer, waarbij we veel meer op zoek gaan naar de oorspronkelijke bron en oorzaak. Zo houden we zoveel mogelijk controle over nieuwe uitbraken. Ons uiteindelijke doel is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en vooral een zo laag mogelijke kans op een nieuwe besmettingsgolf.”

ggdgm.nl/zonder-afspraak-je-vaccin-halen-arnhem-dat-kan