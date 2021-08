BRUMMEN – Vrijdagmiddag 20 augustus werd er een ongeval gemeld op de Cortenoeverseweg in Brummen. Ter plaatse was er geen ongeval, wel lag er een scooter in de bosjes die als gestolen stond opgegeven.

De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de scooter en legde contact met de eigenaar van het voertuig. De scooter is in beslag genomen en meegenomen naar het politiebureau.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink