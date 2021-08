Geslaagde Kinder Vakantie Spelen in Eerbeek

EERBEEK – Bijna 200 kinderen hebben afgelopen week genoten van de Kinder Vakantie Spelen in Eerbeek. Vanwege de coronamaatregelen bleef het lang onduidelijk of het dit jaar wel door zou gaan. Maar toen de gemeente groen licht gaf, stroomden de aanmeldingen binnen. “We hebben zelfs een aanmeldstop moeten instellen”, vertelt Sjoerd Botschuyver, van KVS Eerbeek. “Sommige vaste vrijwilligers waren op korte termijn niet meer beschikbaar en om alles veilig te kunnen laten verlopen moesten we het aantal deelnemers beperken.” Ook werden er maatregelen genomen om alles volgens de laatste richtlijnen te organiseren. Het wegbrengen en ophalen van de kinderen gebeurde op de parkeerplaats en de Bonte avond was via een livestream te volgen. Ondanks het niet al te beste weer genoten de kinderen van een week vol activiteiten. Donderdag en vrijdag stond het huttenbouwen op het programma. Kinderen waren druk in de weer met hamer en spijkers om prachtige bouwwerken te bouwen. Zelfs het zonnetje liet zich vrijdagochtend nog eventjes zien.

Foto: Cynthia Vos