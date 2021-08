Geslaagde herstart Huiskamer van Lieren

LIEREN – Met een groot spandoek en krijtbord werd op woensdag 28 juli duidelijk gemaakt dat de Huiskamer van Lieren weer was geopend. Het was een mooie eerste bijeenkomst. De vrijwilligers konden dankzij de gulle gaven van Kwekerij Bussink en Tuincentrum Lieren de Huiskamer extra sfeervol maken. Echte Bakker Wil Gerrits voorzag iedereen van heerlijk gebak en een vertegenwoordiger van de Dorpsraad gaf nog een financiële bijdrage.

Het was een gezellig en ongedwongen samenzijn. De opkomst van twintig personen was boven verwachting, maar er is ruimte voor meer bezoekers. De vrijwilligers hopen dat het balletje gaat rollen en nog meer mensen op de woensdagochtend naar Lieren komen. Belangstellenden zijn elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur welkom.

De organisatie zoekt nog vrijwilligers die eens per vier of zes weken een ochtend willen meedraaien. Alle hulp is welkom, ook van een of meerdere chauffeurs voor het halen en brengen van de gasten. Iedereen kan langskomen om kennis te maken of een e-mailtje sturen naar huiskamervanlieren@outlook.com. De Huiskamer is te vinden aan de Lierderstraat 7 te Lieren, achter de kerk.