Gemeente Rheden pakt fout geparkeerde fietsen aan

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden wil een einde maken aan de overlast die weesfietsen en fout geparkeerde fietsen veroorzaken. Fietsen die niet op de daarvoor bestemde plekken geparkeerd staan, kunnen na een geboden hersteltermijn worden verwijderd. Fietsen die niet meer door hun eigenaar worden opgehaald, kunnen na 21 dagen worden afgevoerd.

Gevaarlijk en fout geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken zorgen regelmatig voor overlast, hinder en verkeersonveilige situaties. Daarvan is vooral sprake bij de stations- en winkelgebieden van Dieren, Rheden en Velp en ook bij bushaltes. Door doelgerichte handhaving wil de gemeente de overlast verminderen, de openbare ruimte veiliger maken en schade daaraan voorkomen. Ook is het belangrijk de doorstroming van verkeer en de bereikbaarheid van winkels en openbaar vervoer hiermee te verbeteren en te zorgen dat de beschikbare stallingscapaciteit beter benut kan worden. Iedereen moet zijn fiets kunnen stallen op een daarvoor bestemde plek. Weesfietsen en wrakken moeten daarom verwijderd kunnen worden. In de vastgestelde Beleidsregels geeft het college aan hoe de handhaving wordt uitgevoerd.

Om (brom-)fietsers bewust te maken van dit beleid worden in ieder geval bij de drie stationsgebieden aankondigingsborden geplaatst. Is een fiets uiteindelijk verwijderd en meldt de eigenaar zich alsnog bij de gemeente? Dan kan de fiets op afspraak en tegen een vergoeding van 25 euro weer opgehaald worden bij het gemeentelijk fietsendepot. Hoe lang de gemeente een fiets na verwijdering bewaart, is afhankelijk van de staat en waarde van de fiets. In principe is dat 13 weken, voor fietswrakken volstaat 2 weken.