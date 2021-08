Geen Eerbeekse kermis

EERBEEK – De Eerbeekse kermis gaat dit jaar niet door.

Ook dit jaar was het doel van de Oranjevereniging Eerbeek om een complete kermis, met uiteraard het vogelschieten, de feesttent en het vuurwerk, neer te zetten. Helaas laten de huidige Corona regels dit niet toe.De Oranjevereniging heeft in goed overleg met de kermis exploitanten en de gemeente Brummen besloten dat de kermis in september niet door gaat. Oranjevereniging Eerbeek gaat proberen dit jaar alsnog een mooi feest neer te zetten. Zodra hier meer over bekend laat de Oranjevereniging Eerbeek dit weten.