Fotografielessen in ’t Sprengenhus

LAAG-SOEREN – ’t Sprengenhus in Laag-Soeren zet de deuren open voor iedereen die beter wil leren fotograferen. Dit najaar zijn er workshops en cursussen voor zowel beginners als gevorderden. Zaterdag 28 augustus en zaterdag 4 september zijn er open dagen. De docent komt uitleggen welke mogelijkheden er zijn.

Hans Hebbink geeft de fotolessen. Hij werkt als professioneel fotograaf en verzorgt al jaren cursussen. Hebbink is enthousiast over ’t Sprengenhus: “We kunnen hier gebruik maken van een prachtig leslokaal en je loopt bovendien direct de natuur in. Het oefenmateriaal ligt letterlijk om de hoek.”

In september beginnen de opleidingen. De cursus voor de starters bestaat uit zeven avondbijeenkomsten. Cursisten leren hun (nieuwe) fototoestel beter kennen. “Iedereen is welkom: of je nou een kleine compactcamera hebt, of een grote spiegelreflex”, aldus Hebbink: “

De gevorderden komen elf keer bij elkaar. Zij gaan intensief aan de slag met de belichtingsdriehoek, het maken van portretten en flitstechnieken. De theorie wordt opgefrist, maar het gaat vooral om de praktijk, om het werken met de camera.

Er is ook een zeer uitgebreide workshop (13 avonden) voor studenten die al eerder een fotocursus hebben gevolgd en hun creativiteit verder willen uitbouwen.

De open dagen zijn op 28 augustus en 4 september van 13.30 tot 16.30 uur in ’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25A in Laag-Soeren. De inloop is gratis.